Россия, Асад и Иран укрепляются, - Байден назвал провальной политику Трампа на Ближнем Востоке

3 ноября, 2019, 11:58

Бывший вице-президент США Джо Байден назвал политику главы Белого дома Дональда Трампа на Ближнем Востоке провальной

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Байден, который намерен баллотироваться от демократов на пост президента США на выборах 2020 года, считает, что у Дональда Трампа отсутствует какой-либо внешнеполитический курс.

"Я не думаю, что у него есть какая-то внешняя политика. Российская политика в регионе укрепляется, позиции Асада укрепляются, Иран прокладывает путь в Сирию и Ливан. Все перевернулось с ног на голову, и вообще мы сейчас одиноки", - сказал Байден, комментируя вывод американских войск из Сирии.

Ранее Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии.