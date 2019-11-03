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Espreso.tvМирРоссия, Асад и Иран укрепляются, - Байден назвал провальной политику Трампа на Ближнем Востоке

Россия, Асад и Иран укрепляются, - Байден назвал провальной политику Трампа на Ближнем Востоке


фото: svoboda.org
Бывший вице-президент США Джо Байден назвал политику главы Белого дома Дональда Трампа на Ближнем Востоке провальной

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

Байден, который намерен баллотироваться от демократов на пост президента США на выборах 2020 года, считает, что у Дональда Трампа отсутствует какой-либо внешнеполитический курс.

"Я не думаю, что у него есть какая-то внешняя политика. Российская политика в регионе укрепляется, позиции Асада укрепляются, Иран прокладывает путь в Сирию и Ливан. Все перевернулось с ног на голову, и вообще мы сейчас одиноки", - сказал Байден, комментируя вывод американских войск из Сирии.

Ранее Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии.

 

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