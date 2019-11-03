"Россияне никого отводить не собираются. Наоборот, завезли снайперов со спецпулями", - военный медик из Донецкой области

3 ноября, 2019, 19:36

В отличие от участка "разведения сил" в Золотом, что на Луганщине, ситуация на линии фронта в Донецкой области остается напряженной

Об этом в воскресенье, 3 ноября 2019 года, сообщила на своей странице волонтер из экипажа эвакуации переднего края батальона "Госпитальеры" Ярина Чорногуз, передает Еспресо.TV .

"За километре от нас по ту сторону россияне никого отводить не собираются. Наоборот, сюда завезли снайперов со спецпулями. Одна из таких неделю назад насмерть уничтожила легкие парню, о котором нам рассказывают на всех позициях. Обстрелы идут регулярно", - отметила она.

При этом девушка не раскрывает своего точного расположения, отмечая лишь, что это передовая в Донецкой области.

Также она рассказала о царящих среди военных настроях в связи с перспективой отступления ВСУ по всей линии фронта.

"Военных готовят к уходу на вторую линию с собственноручно вырытых окопов, позиций и блиндажей, где они живут не первый год. Они хорошо понимают, что все это захватят русские. Состояние и отношения при таких разговорах можете себе представить. За прошедший месяц здесь есть погибшие и значительно больше раненых ", - говорится в заметке Чорногуз.