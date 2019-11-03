"Россияне никого отводить не собираются. Наоборот, завезли снайперов со спецпулями", - военный медик из Донецкой области
Об этом в воскресенье, 3 ноября 2019 года, сообщила на своей странице волонтер из экипажа эвакуации переднего края батальона "Госпитальеры" Ярина Чорногуз, передает Еспресо.TV .
"За километре от нас по ту сторону россияне никого отводить не собираются. Наоборот, сюда завезли снайперов со спецпулями. Одна из таких неделю назад насмерть уничтожила легкие парню, о котором нам рассказывают на всех позициях. Обстрелы идут регулярно", - отметила она.
При этом девушка не раскрывает своего точного расположения, отмечая лишь, что это передовая в Донецкой области.
Также она рассказала о царящих среди военных настроях в связи с перспективой отступления ВСУ по всей линии фронта.
"Военных готовят к уходу на вторую линию с собственноручно вырытых окопов, позиций и блиндажей, где они живут не первый год. Они хорошо понимают, что все это захватят русские. Состояние и отношения при таких разговорах можете себе представить. За прошедший месяц здесь есть погибшие и значительно больше раненых ", - говорится в заметке Чорногуз.
- Напомним, 1-2 ноября 2019 года депутат российской Государственной думы, глава шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях российско-террористических сил в Золотом, чтобы проверить отступление украинских военных.
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