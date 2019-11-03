Подростки "подсели" на новую опасную для здоровья игру

3 ноября, 2019, 20:51

В Украине среди школьников распространяется новое опасное увлечение. Его уже назвали "Монетка"

Суть "забавы" заключается в том, что участники игры задают друг другу разные вопросы. При этом, пока ждут ответа, натирают руку монетой. Чаще всего повреждения заканчиваются синяками и ссадинами, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Gazeta.ua.

Об опасности нового увлечения заявила педиатр Анна Горбань. По ее словам, из-за царапины дети могут занести себе в организм различные инфекции.

Кроме того, участники "Монетки" также используют психологические приемы для того, чтобы заманить в свою игру новых детей.