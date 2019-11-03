Победы недели в ООС: подрыв мобильной вышки боевиков и успешная спецоперация СБУ против "ДНР"
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Depo.ua.
27 октября в оккупированном Донецке неизвестные патриоты Украины взорвали базовую станцию незаконной телекоммуникационной компании "Феникс", которая предоставляет услуги мобильной связи на территории оккупированной части Донецкой области и контролируется террористической организацией "ДНР".
Кроме этого, подрывники поставили ультиматум главарям "ДНР".
В частности, сразу после подрыва башни неизвестные также сняли на видео бумажку, где написано, что оккупанты устраивают нечеловеческие пытки.
30 октября Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела из временно оккупированной территории Донетчины бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР".
Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе - незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность покинуть "ДНР" для предоставления украинским контрразведчикам этой информации.
Проверка подтвердила, что бывший боевик не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.
Суд, учитывая предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.
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