Победы недели в ООС: подрыв мобильной вышки боевиков и успешная спецоперация СБУ против "ДНР"

3 ноября, 2019, 22:54

Прошедшая неделя в зоне боевых действий на Донбассе имела свои особенности

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Depo.ua.

27 октября в оккупированном Донецке неизвестные патриоты Украины взорвали базовую станцию незаконной телекоммуникационной компании "Феникс", которая предоставляет услуги мобильной связи на территории оккупированной части Донецкой области и контролируется террористической организацией "ДНР".

Кроме этого, подрывники поставили ультиматум главарям "ДНР".

В частности, сразу после подрыва башни неизвестные также сняли на видео бумажку, где написано, что оккупанты устраивают нечеловеческие пытки.

30 октября Служба безопасности Украины провела спецоперацию и вывела из временно оккупированной территории Донетчины бывшего представителя так называемого "Центра специальных операций МГБ ДНР".

Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе - незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность покинуть "ДНР" для предоставления украинским контрразведчикам этой информации.

Проверка подтвердила, что бывший боевик не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений.

Суд, учитывая предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности.