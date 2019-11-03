На Ровенщине семейные врачи получают 22 тыс. грн

3 ноября, 2019, 18:11

В Ровенской области есть семейные врачи, которые получают ежемесячную заработную плату в 22 тыс. грн

Об этом рассказал региональный координатор по вопросам здравоохранения Программы U-LEAD с Европой Василий Высочанский, передает Еспресо.TV со ссылкой на ривненское Радио Трек .

По его словам, зарплата врача зависит не только от количества подписанных деклараций, но и контингента пациентов.

Так, базовый тариф пациента, который подписал декларацию с врачом, составляет 370 грн. Но, кроме этого, применяют еще и возрастные коэффициенты.

Самые высокие за детей до 5 лет, от 6 до 17 лет и за людей старше 65-ти лет.

Итак, семейный врач по новой формуле финансирования "деньги ходят за пациентом" может принести для заведения, где он работает от Национальной службы здоровья от 80 до 100 тыс. грн, объяснил Высочанский.

Сегодня на Ровенщине работает 700 семейных врачей. А количество подписанных деклараций с пациентами составляет более 80%.

Справка

Внедрение института семейных врачей состоялось при правительстве Владимир Гройсман.

И.о. министра здравоохранения тогда была Ульяна Супрун.