Московский патриархат пытался с помощью слезоточивого газа отбить в ПЦУ храм на Буковине

3 ноября, 2019, 16:23

1 ноября 2019 года в селах Старая Жадова и Михальча Сторожинецкого района Черновицкой области представители различных религиозных общин решали вопросы дальнейшего пользования культовыми сооружениями. Не обошлось и без конфликтов

В частности, в селе Старая Жадова представители религиозных общин УПЦ Московского патриархата и Православной церкви Украины договорились провести переговоры и решить спорный вопрос. Верующие покинули территорию церкви, передает Еспресо.TV со ссылкой на газету Молодой буковинец.

Для обеспечения порядка возле культового сооружения дежурила группа реагирования патрульной полиции.

При этом в Михальче для обеспечения правопорядка были привлечены дополнительные силы. Все события фиксировала группа документирования Нацполиции.

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Правоохранители оградили представителей различных религиозных общин, а полицейские группы превентивной коммуникации постоянно сотрудничали с гражданами. Присутствующим разъяснена ответственность за нарушение общественного порядка.

В то же время, журналистка Галина Еремица с портала Чернивци.online опубликовала видео, на котором группа людей пыталась проникнуть в церковь во время службы. Как отмечается, они распылили слезоточивый газ.

По словам журналистки, священники ПЦУ и верующие Храма Успения Пресвятой Богородицы ПЦУ села Михальча проводили вечернее богослужение. В 21.30 группа сторонников Московского патриархата попыталась сорвать службу с помощью слезоточивого газа.

Кроме того, эти лица препятствовали осуществлять ей свою профессиональную журналистскую деятельность, о чем им составлено соответствующее заявление.