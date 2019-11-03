Лесной кабан целые сутки разгуливал по центру Черновцов
3 ноября, 2019, 18:54
В Черновцах в субботу, 2 ноября 2019 года, коммунальные службы поймали дикого кабана, который более суток разгуливал по центральным улицам города
Животное задержали и изолировали, передает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу руководителя городского коммунального предприятия "Центр стерилизации животных" Артема Жука.
"Как только получил информацию о местонахождении животного - оперативно среагировали, благодаря совместным усилиям патрульной полиции Черновицкой области, Управление ГСЧС Украины в Черновицкой области, МКП "Центр стерилизации животных" города Черновцы удалось отловить и изолировать животное", - отметил он.
Ловцы Центра стерилизации передали животное в Сторожинецкий лесхоз, где у него возьмут анализ крови.
"Над животным будет осуществляться обязательный надзор в течение 10 дней", - добавил Жук.
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