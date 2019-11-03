Кабмин уволил руководителя Государственного космического агентства, - нардеп
Об этом у себя на Facebook сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.
По словам политика, правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.
"Масличенко переходит в Министерство с должности директора департамента энергоэффективности ЕБРР в Киеве", - отметил Гончаренко.
Также он добавил, что Кабмин принял решение уволить Павла Дегтяренко с должности главы Государственного космического агентства.
"Исполняющим обязанности главы Космического агентства Украины стал Владимир Михеев", - добавил депутат.
Кроме того, по словам Гончаренко, Александра Пономаренко назначили и.о. гендиректора Государственного авиационного предприятия "Украина".
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"