Кабмин уволил руководителя Государственного космического агентства, - нардеп

3 ноября, 2019, 22:30

Сегодня, 3 ноября 2019 года, на правительственном вечернем заседании Кабинет Министров Украины осуществил ряд кадровых перестановок

Об этом у себя на Facebook сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV.

По словам политика, правительство назначило Сергея Масличенко заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

"Масличенко переходит в Министерство с должности директора департамента энергоэффективности ЕБРР в Киеве", - отметил Гончаренко.

Также он добавил, что Кабмин принял решение уволить Павла Дегтяренко с должности главы Государственного космического агентства.

"Исполняющим обязанности главы Космического агентства Украины стал Владимир Михеев", - добавил депутат.

Кроме того, по словам Гончаренко, Александра Пономаренко назначили и.о. гендиректора Государственного авиационного предприятия "Украина".