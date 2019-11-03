Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению
Об этом у себя на Facebook сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV .
Вместе с тем, по его словам, правительством до сих пор не розблаковано "замороженное" в сентябре масштабное капитальное строительство в местных общинах.
"Речь идет о сотнях миллионов гривен, которые предназначались на школы, больницы, детсады, спортивные и культурные объекты. И по всей стране остановилось строительство", - отметил нардеп.
Гончаренко заявил, что данный вопрос был поднят ним сегодня на заседании Кабмина.
В ответ премьер-министр Алексей Гончарук пообещал на следующей неделе на заседании Кабмина рассмотреть этот вопрос и принять решение о субвенциях.
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