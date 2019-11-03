Кабмин утвердил проект госбюджета-2020 ко второму чтению

3 ноября, 2019, 21:28

Кабинет Министров Украины вечером в воскресенье, 3 ноября 2019 года, утвердил проект государственного бюджета на 2020 год

Об этом у себя на Facebook сообщил присутствовавший на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко, передает Еспресо.TV .

Вместе с тем, по его словам, правительством до сих пор не розблаковано "замороженное" в сентябре масштабное капитальное строительство в местных общинах.

"Речь идет о сотнях миллионов гривен, которые предназначались на школы, больницы, детсады, спортивные и культурные объекты. И по всей стране остановилось строительство", - отметил нардеп.

Гончаренко заявил, что данный вопрос был поднят ним сегодня на заседании Кабмина.

В ответ премьер-министр Алексей Гончарук пообещал на следующей неделе на заседании Кабмина рассмотреть этот вопрос и принять решение о субвенциях.