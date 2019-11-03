Епифаний освятил отреставрированный храм на Черниговщине

3 ноября, 2019, 19:55

В воскресенье, 3 ноября 2019 года, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний выполнил освящение уже отреставрированного и отремонтированного Вознесенского храма XIX века, расположенного в городе Козельце на Черниговщине, а также возглавил божественную литургию

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Прежде всего поздравляю вас с нынешним событием - освящением и обновлением этого замечательного древнего храма в честь Вознесения Господня. На наше поколение выпала миссия восстановления и строительства новых храмов. Существовали времена, когда храмы разрушали, закрывали, а священнослужителей отправляли в ссылку и расстреливали. Мы же с вами живем в действительно благоприятное время, когда есть возможность участвовать в таких величественных делах, как построение и восстановление наших храмов, храмов, которые являются святынями для каждого из нас. Храм - действительно и духовная сокровищница, из которой мы с вами черпаем дары, из которой мы черпаем ту невидимую Божественную благодать, те наставления, которые указывают нам путь к спасению ", - сказал митрополит в своем архипастырском слове.

Ему сослужили митрополит Переяславский и Вишневский Александр, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Вышгородский Агапит, настоятель храма протоиерей Ярослав Гика и приглашенное духовенство.

Справка. Вознесенский храм в Козельце

Уникальный образец традиционной для Левобережной Украины XVII - XVIII вв. крес- пятикупольной православной церкви.

Построенный в 1866 -1874 годах, на изломе нескольких стилей, он - один из немногих памятников, в котором были использованы мотивы украинской архитектуры во времена, когда на территории Российской империи, в состав которой в то время входила и Украина, было построено большое количество храмов в унифицированном русском стиле.

В 1975 - 1988 годах Вознесенская церковь, которая, как и другие Козелецкого храмы, пострадала во время Второй мировой войны, была восстановлена.

До 2017 года здесь располагался музей истории ткачества Черниговщины, где были собраны интересные образцы тканых изделий Северщины, материалы истории семьи Разумовских, а также регулярно проводились выставки произведений художников и мастеров.