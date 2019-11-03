Альварес унизил Ковалева в Лас-Вегасе: полное видео главного боя года

3 ноября, 2019, 10:55

Мексиканский боксер среднего веса Сауль Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и отобрал у него титул WBO в полутяжелом весе

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся бой между чемпионом мира WBO (Всемирной боксерской организации) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом, который выступает в среднем весе (до 72,6 кг) и поднялся ради поединке с россиянином на две категории.

Мексиканец завершил бой в 11-м раунде жестким нокаутом, после которого Ковалев не смог самостоятельно подняться на ноги.