2 ноября на фронте: ранены двое украинских военных

3 ноября, 2019, 07:11

2 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили 15 обстрелов, ранены двое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов: вблизи Новогригорьевка - из минометов калибра 120 мм; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки - из станковых автоматических гранатометов; дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов: у Новозвановкиа - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; трижды неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов; дважды вблизи Хутора Вольного - из стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов; у Шумов - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Зайцева - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Вчера, 2 ноября, ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.