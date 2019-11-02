Журналисты "Схем" заявили о новых угрозах со стороны Портнова

2 ноября, 2019, 16:22

Журналисты программы "Схемы" заявили о новых угрозах в свой адрес со стороны экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Портнов пригрозил всей редакции программы журналистских расследований "Схемы" публикацией их детальной личной и персональной информации, а также анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток.

Так Портнов отреагировал на заявление журналистов о давлении с его стороны за обнародование им ранее персональных данных одного из членов съемочной группы, которая готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью.

"Будем идти навстречу опасениям и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные данные причастных сотрудников одиозного СМИ, места их проживания, биографии, паспортные данные и другие реквизиты до десятого колена", - написал Портнов в своем телеграмм-канале.

Портнов также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем".

"Думаю, будет не лишним и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места жительства, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в темное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемненными стеклами", - написал Портнов.