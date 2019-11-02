Журналисты "Схем" заявили о новых угрозах со стороны Портнова
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Портнов пригрозил всей редакции программы журналистских расследований "Схемы" публикацией их детальной личной и персональной информации, а также анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток.
Так Портнов отреагировал на заявление журналистов о давлении с его стороны за обнародование им ранее персональных данных одного из членов съемочной группы, которая готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью.
"Будем идти навстречу опасениям и теперь публиковать данные обо всех их автомобилях, персональные данные причастных сотрудников одиозного СМИ, места их проживания, биографии, паспортные данные и другие реквизиты до десятого колена", - написал Портнов в своем телеграмм-канале.
Портнов также не исключил возможной слежки за членами редакции "Схем".
"Думаю, будет не лишним и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места жительства, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в темное время суток в автомобиле с опущенными козырьками и затемненными стеклами", - написал Портнов.
- Напомним, 1 ноября Андрей Портнов обнародовал личные данные члена съемочной группы программы "Схемы" в связи с подготовкой расследования связей экс-чиновника с новой украинской властью.
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