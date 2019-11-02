Встреча в нормандском формате или покажет его способность, или даст основания для изменения формата переговоров, - "Слуга народа"

2 ноября, 2019, 08:10

Во фракции "Слуга народа" считают, что встреча лидеров государств нормандского формата или покажет его способность для прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, или в случае его несостоятельности станет основанием для изменения переговорной позиции Украины и формата переговоров

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Я поддерживаю позицию о том, что Украине нужно поменять переговорную позицию. Но для этого сначала нужно закончить со старым форматом. Нам нужны союзники. Нельзя просто сказать, что ничего не было, наши предшественники - это предшественники, а мы другие люди", - сказал Арахамия.

Он отметил, что "с внешним врагом надо бороться коллективно".

"Коллектив весь говорит, что ребята, у вас есть документ на исполнение, вы его выполните, а они пусть не выполнят, после этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии", - отметил депутат.

Арахамия согласился, что "дальнейшее стратегический план" Украины в этом вопросе "Недостаточно прозрачный", и для этого была создана специальная комиссия в Верховной Раде, "нужно привлекать экспертов, дипломатов и работать".

Глава фракции "Слуга народа" также отметил, что есть риск в разведении сил на Донбассе, но руководство Украины пытается этот риск минимизировать.

"Риск - 1 км отвода. В течение 15 минут подъезжает пехота, в течение 40 минут - тяжелая техника. Если ничего не делать, можно просто сесть и как предыдущая власть пять лет рассказывать, какой Путин плохой, как нам надо укреплять армию, как давайте будем идти вместе в НАТО, куда нас еще никто не пригласил, и давайте просто сидеть и ждать. Наши избиратели хотят видеть конкретные шаги к миру. Получится или нет, к сожалению, не только от нас, украинцев, зависит, но будем пробовать " , - пояснил он.

В свою очередь представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук напомнила, что Нормандский формат является механизмом контроля за исполнением Минских соглашений в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года об одобрении Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

"И если мы хотим изменить этот Нормандский формат, то мы обращаемся в ООН, проводим голосования и меняем. Но сначала нужно встретиться в нормандском формате, зафиксировать его несостоятельность, приехать тогда в ООН, если мы рассчитываем на международную поддержку, затем возможно на войска ООН, на международные санкции ", - отметила она.