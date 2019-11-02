В сети напомнили, как Любовь Успенская, которая едет в Украину с гастролями, признавалась в любви Путину

2 ноября, 2019, 12:23

10 и 11 ноября в Киеве и Одессе выступит звезда российского шансона, 65-летняя Любовь Успенская, которая публично выражала собственные симпатии президенту РФ Владимиру Путину и поддерживала войну на Донбассе

Об этом у себя на Telegram напоминает общественный деятель Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV .

В подтверждение своих слов он привел соответствующие скриншоты из новостей с заявлениями певицы.

Кроме того, как отмечает Стерненко, Успенская выступала с требованием смягчить меру пресечения для криминального "авторитета" Олега Медведева (Шишканова), поскольку он "поддерживал ополченцев (боевиков - ред.) Донбасса".

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"Как хорошо, что у нас есть позиция государства по этому поводу, и на Успенскую не ждут никакие трудности вроде недопуска в Украину или депортации", - иронизирует автор сообщения.