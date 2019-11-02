В сети напомнили, как Любовь Успенская, которая едет в Украину с гастролями, признавалась в любви Путину
Об этом у себя на Telegram напоминает общественный деятель Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV .
В подтверждение своих слов он привел соответствующие скриншоты из новостей с заявлениями певицы.
Кроме того, как отмечает Стерненко, Успенская выступала с требованием смягчить меру пресечения для криминального "авторитета" Олега Медведева (Шишканова), поскольку он "поддерживал ополченцев (боевиков - ред.) Донбасса".
Читайте также: Антон Мухарский: Нынешние - дети поколения Януковича . Только циничные, потому что не видели трупов
"Как хорошо, что у нас есть позиция государства по этому поводу, и на Успенскую не ждут никакие трудности вроде недопуска в Украину или депортации", - иронизирует автор сообщения.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"