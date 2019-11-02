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Espreso.tvОбществоВ России передали в суд дело экс-министра транспорта Украины Рудьковского

В России передали в суд дело экс-министра транспорта Украины Рудьковского


фото: ukrinform.ua
В России передали в суд дело бывшего министра транспорта Украины и бывшего народного депутата Николая Рудьковского

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

В генпрокуратуре России утверждают, что Рудьковский 14 июня 2014 г. во времена работы народным депутатом совместно с представителями организации "Правый сектор" принял участие в нападении на российское посольство в Киеве.

Рудьковскому инкриминируют участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенный с целью осложнения международных отношений.

Рудьковский был министром транспорта и связи в 2006-2007 годах и народным депутатом четвертого, пятого и седьмого созывов, входил во фракции Социалистической партии и Партии регионов.

 

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