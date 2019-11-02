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Espreso.tvОбществоВ Николаеве задержали чеченского "авторитета" Апти Ислангириева и его приспешников

В Николаеве задержали чеченского "авторитета" Апти Ислангириева и его приспешников

1 ноября 2019 года сотрудники Управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, детективы Следственного управления, оперативники ГУНП и СБУ в сопровождении бойцов КОРД, роты полиции особого назначения и спецназовцев "Альфа" провели спецоперацию по задержанию четырех злоумышленников

По мнению правоохранителей, они причастны к похищению людей и содержанию их в заложниках, угону, а также присвоению документов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.

Двое из подозреваемых ранее судимы жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Сейчас продолжаются следственные мероприятия, полиция проводит ряд обысков по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах. Правоохранители изъяли более сотни патронов к разному оружию, в том числе к автоматическому, три пистолета, ножи, а также наркотические вещества.

Возглавлял группировку 49-летний житель Николаева Сейчас он является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог, а ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Во время обыска в его внедорожнике правоохранители обнаружили оружие и патроны.

По данным местных николаевских изданий, речь идет о Апти Ислангириева, чеченца по происхождению.

По словам заместителя начальника полиции Николаевщины, группировке инкриминируют совершение преступлений, наказание за которые предусмотрено следующими нормами Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством),
  • ч. 1 ст. 147 (захват заложников),
  • ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека),
  • ч. 1 ст. 126 (побои и истязания),
  • ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

Следователи уже вручили предводителю подозрение в совершении этих преступлений. Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УК.

Санкции указанных статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в автомобиле одного из вознесенцы полицейские обнаружили мужчину - гражданина РФ, который находится в международном розыске. По процессуального руководства областной прокуратуры все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд выбирать им меру пресечения.

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