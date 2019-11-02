В Николаеве задержали чеченского "авторитета" Апти Ислангириева и его приспешников
По мнению правоохранителей, они причастны к похищению людей и содержанию их в заложниках, угону, а также присвоению документов, передает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Национальной полиции.
Двое из подозреваемых ранее судимы жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.
Сейчас продолжаются следственные мероприятия, полиция проводит ряд обысков по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах. Правоохранители изъяли более сотни патронов к разному оружию, в том числе к автоматическому, три пистолета, ножи, а также наркотические вещества.
Возглавлял группировку 49-летний житель Николаева Сейчас он является подсудимым в двух резонансных делах и отпущен судом под залог, а ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. Во время обыска в его внедорожнике правоохранители обнаружили оружие и патроны.
По данным местных николаевских изданий, речь идет о Апти Ислангириева, чеченца по происхождению.
По словам заместителя начальника полиции Николаевщины, группировке инкриминируют совершение преступлений, наказание за которые предусмотрено следующими нормами Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством),
- ч. 1 ст. 147 (захват заложников),
- ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека),
- ч. 1 ст. 126 (побои и истязания),
- ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).
Следователи уже вручили предводителю подозрение в совершении этих преступлений. Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) УК.
Санкции указанных статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также в автомобиле одного из вознесенцы полицейские обнаружили мужчину - гражданина РФ, который находится в международном розыске. По процессуального руководства областной прокуратуры все фигуранты задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В ближайшее время суд выбирать им меру пресечения.
- Напомним, летом в Николаеве Схватили главаря профессиональных налетчиков на "ювелирки" .
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