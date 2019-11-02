В Москве расстреляли высокопоставленного силовика. Видео

2 ноября, 2019, 21:39

В Москве убили руководителя центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева

Об этом сообщают российские СМИ.

Стрельба произошла на улице Академика Анохина. Были ранены два человека, оба они мертвы. Кроме Эльджаркиева погиб его младший брат.

По информации источника, в распоряжении следствия запись с камеры видеонаблюдения, установленной над входом в подъезд, напротив которого было совершено двойное убийство. На съемке с камеры видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову. Злоумышленник, который был одет в красную куртку с черными полосками по бокам, темные штаны и шапку, бегом покинул место преступления.

Орудие убийства пока найти не удалось. Вероятно, убийца стрелял из пистолета Макарова. На месте найдены гильзы от патронов калибра 9 мм.

Разыскивается автомобиль BMW, на котором предположительно скрылся преступник.

В января 2019 года на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. В результате тяжелые ранения получили трое полицейских, которые ехали в авто вместе с Эльджаркиевым, сам он не пострадал.

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