В Днепровском районе Киева легковушка сбила мать с ребенком

2 ноября, 2019, 14:39

Инцидент произошел на улице Алишера Навои

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

По словам водителя "Ланоса", на подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в левой полосе остановилась машина. В это время "Дэу Ланос", который двигался в правой полосе, пренебрег правилами дорожного движения, не увидев пешеходов, вышедших из-за автомобиля, не успел среагировать за чего и сбил мать с четырехлетним мальчиком.

После столкновения он провез мальчика на капоте еще несколько метров.

С места ДТП скорая забрала женщину с переломом ноги и ребенка с ссадины и ушибами.