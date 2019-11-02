В Днепровском районе Киева легковушка сбила мать с ребенком
2 ноября, 2019, 14:39
Инцидент произошел на улице Алишера Навои
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
По словам водителя "Ланоса", на подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу в левой полосе остановилась машина. В это время "Дэу Ланос", который двигался в правой полосе, пренебрег правилами дорожного движения, не увидев пешеходов, вышедших из-за автомобиля, не успел среагировать за чего и сбил мать с четырехлетним мальчиком.
После столкновения он провез мальчика на капоте еще несколько метров.
С места ДТП скорая забрала женщину с переломом ноги и ребенка с ссадины и ушибами.
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