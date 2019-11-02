В Черкассах заработало "Колесо обозрения" на берегу Днепра

2 ноября, 2019, 14:54

В субботу, 2 ноября 2019 года, в Черкассах заработало для посетителей долгожданное "Колесо обозрения", что в парке "Сосновый бор" на берегу Кременчугского водохранилища

Об этом сообщил заместитель городского головы Юрий Ботнарь, передает Еспресо.TV со ссылкой на черкасский портал Колокол.

Сейчас, по его словам, коммунальное предприятие «Дирекция парков» уже получила сертификат о введении в эксплуатацию аттракциона.

Для всех посетителей аттракцион будет работать каждый день с десяти утра до семнадцати вечера.

"На самом деле колесо могло бы заработать еще в июле или августе. Впрочем, отдельные чиновники затягивали процесс введения аттракциона в эксплуатацию из-за надуманных замечаний. Иногда говорилось даже о запятых с точками. Тем не менее мы все исправили и сейчас с уверенностью можем утверждать о его безопасности для людей", - отметил Ботнарь.

Перед тем как сдать в эксплуатацию, аттракцион проверяли на "крепость" - вместо пассажиров на нем "провезли" мешки с 12 тоннами песка. Одновременно на нем сможет находиться 80 человек.

Стоимость взрослого билета составит 50 грн, детского - 30.