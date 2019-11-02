УПЦ МП в Крыму благословляет юношей на службе в армии оккупантов, - СМИ

2 ноября, 2019, 13:06

29 октября 2019 года на территории "Кировского военного комиссариата" в оккупированной АР Крым состоялись мероприятия по случаю отправления местных юношей на срочную службу в ряды вооруженных сил государства-оккупанта

Совместно с "руководством районной администрации" и родственников к проведению мероприятий присоединился управляющий (благочинный) Кировско-Белогорским церковным округом УПЦ МП протоиерей Георгий Барзула, который благословил новобранцев и пожелал им "Божьей помощи". При этом к подобным мерам он привлекается не впервые, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .

Клирики Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП в течение российской аннексии Крыма проводят систематическую работу среди юношества и молодежи по пропаганде "святости военного служения" в армии РФ. По крайней мере в течение текущего года можно отметить несколько таких примеров.

14 января во время присяги новобранцев "на верность отечеству" на территории оккупационной военной части №6918 в Евпатории настоятель местного храма в честь святителя Луки протоиерей Владимир Бадах благословил и искренне поздравил 35 новобранцев из Краснодарского края и Дагестана, а также из оккупированного Крыма, отметив, что "в единстве духа заключается сила России".

15 октября на базе одной из оккупационных военных частей Росгвардии в Симферополе состоялась "военно-патриотическая акция" День призывника ", участие в которой, вместе с" военным комиссаром республики Крым "полковником Олегом Ермиловым и представителями крымского" министерства образования науки и молодежи ", взял протоиерей Дмитрий Кротков, который возглавляет отдел Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП по труду с оккупационными военнослужащими. Обращаясь к более 300 учеников школ Симферополя и окрестностей, он рассказал им о любви к "своей родине ", имея в виду государство-оккупанта, и" готовность в удобный час выступить на ее защиту ".

За полгода до этого, 15 мая, он на "призывном пункте Симферопольского военного комиссариата" провел беседу с молодыми перед отправкой на военную службу в ряды оккупационной армии.

21 октября настоятель Свято-Никольского храма в Белогорске протоиерей Максим Кондаков во время торжеств в районном доме культуры пожелал "будущим защитникам отечества" "верно придерживаться своего армейского долга" и "стать сильными смелыми воинами".

Ранее, 17 апреля, он искренне поздравил призывников с "началом важного этапа в жизни", пожелав им "сил и терпения в изучении военной науки, внимания к своим обязанностям и неуклонной повиновения командирам" и напомнив о "высоте и важности армейской службы" .

22 октября в севастопольской бригаде морской пехоты ЧФ РФ с участием "военного комиссара", представителей городских "военкоматов" и "администрации" состоялась "военно-патриотическая акция" День призывника ".

Обращаясь к более 300 школьников и учащихся средне-специальных учреждений, протоиерей Сергей Поливцев, который является настоятелем бригадного храма в честь Александра Невского и выполняет обязанности помощника командира бригады по труду с верующими военнослужащими, пожелал им "сделать правильный выбор в пользу военной службы" и "достойно подготовиться к служению физически и духовно", при этом добавив, что сейчас в армии государства-оккупанта строятся храмы и "возрождается духовность воинов".

С этими же словами он обращался к севастопольской молодежи и юношества и ранее, 6 апреля.