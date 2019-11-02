 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтало известно, когда начнет работать офис образовательного омбудсмена

Стало известно, когда начнет работать офис образовательного омбудсмена


фото: osvitoria.media
4 ноября в Украине официально заработает Служба образовательного омбудсмена

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев во время встречи с министром образования Анной Новосад, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

По словам Горбачева, сейчас каждый желающий может направить обращение и ознакомиться с информацией о деятельности Службы образовательного омбудсмена на сайте eo.gov.ua .

В свою очередь Новосад отметила, что должность образовательного омбудсмена прежде всего предполагает широкую коммуникацию с обществом и информационную открытость.

"Поэтому мы надеемся, что служба оправдает возложенные на нее обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными. Сегодня конфликты - один из основных факторов, который мешает детям нормально сконцентрироваться на учебном процессе и получать от него пользу. Служба имеет целью минимизировать это влияние и помочь всей нашей системе образования стать успешным ", - отметила она.

Планируется, что непосредственно работать с жалобами будет сам образовательный омбудсмен и юридический отдел Службы. При этом в ее составе также предусмотрен отдел медиа и аналитики.

К решению конфликтов будут привлекаться также работники психолого-методической поддержки.

  • Должность Горбачева была введена летом 2019 года.
  • До этого он работал директором столичной школы №148 с углубленным изучением украинского языка имени Ивана Багряного (Дарница), а в начале девяностых годов именно им был создан первый в Запорожье успешный негосударственный лицей.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2019 суббота

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

2 ноября, 2019 суббота

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать