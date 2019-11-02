Стало известно, когда начнет работать офис образовательного омбудсмена
Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев во время встречи с министром образования Анной Новосад, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
По словам Горбачева, сейчас каждый желающий может направить обращение и ознакомиться с информацией о деятельности Службы образовательного омбудсмена на сайте eo.gov.ua .
В свою очередь Новосад отметила, что должность образовательного омбудсмена прежде всего предполагает широкую коммуникацию с обществом и информационную открытость.
"Поэтому мы надеемся, что служба оправдает возложенные на нее обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными. Сегодня конфликты - один из основных факторов, который мешает детям нормально сконцентрироваться на учебном процессе и получать от него пользу. Служба имеет целью минимизировать это влияние и помочь всей нашей системе образования стать успешным ", - отметила она.
Планируется, что непосредственно работать с жалобами будет сам образовательный омбудсмен и юридический отдел Службы. При этом в ее составе также предусмотрен отдел медиа и аналитики.
К решению конфликтов будут привлекаться также работники психолого-методической поддержки.
- Должность Горбачева была введена летом 2019 года.
- До этого он работал директором столичной школы №148 с углубленным изучением украинского языка имени Ивана Багряного (Дарница), а в начале девяностых годов именно им был создан первый в Запорожье успешный негосударственный лицей.
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