Стало известно, когда начнет работать офис образовательного омбудсмена

2 ноября, 2019, 13:28

4 ноября в Украине официально заработает Служба образовательного омбудсмена

Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев во время встречи с министром образования Анной Новосад, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

По словам Горбачева, сейчас каждый желающий может направить обращение и ознакомиться с информацией о деятельности Службы образовательного омбудсмена на сайте eo.gov.ua .

В свою очередь Новосад отметила, что должность образовательного омбудсмена прежде всего предполагает широкую коммуникацию с обществом и информационную открытость.

"Поэтому мы надеемся, что служба оправдает возложенные на нее обязанности и станет еще одной площадкой для общения с учениками, студентами, их родителями, педагогами и учеными. Сегодня конфликты - один из основных факторов, который мешает детям нормально сконцентрироваться на учебном процессе и получать от него пользу. Служба имеет целью минимизировать это влияние и помочь всей нашей системе образования стать успешным ", - отметила она.

Планируется, что непосредственно работать с жалобами будет сам образовательный омбудсмен и юридический отдел Службы. При этом в ее составе также предусмотрен отдел медиа и аналитики.

К решению конфликтов будут привлекаться также работники психолого-методической поддержки.