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Espreso.tvОбществоСША напомнили украинской власти о делах Гонгадзе и Шеремета

США напомнили украинской власти о делах Гонгадзе и Шеремета


фото: ukrinform.ua
Посольство США призвало украинскую власть расследовать дела об убийствах журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета

Об этом посольство США в Украине сообщило в Международном дне прекращения безнаказанности за преступления против журналистов в facebook.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы вместе с украинским народом призываем к справедливости для семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды", - говорится в заявлении посольства.

США также призвали Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за свою работу на востоке Украины и в Крыму.

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