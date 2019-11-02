США напомнили украинской власти о делах Гонгадзе и Шеремета
2 ноября, 2019, 15:30
Посольство США призвало украинскую власть расследовать дела об убийствах журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета
Об этом посольство США в Украине сообщило в Международном дне прекращения безнаказанности за преступления против журналистов в facebook.
"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы вместе с украинским народом призываем к справедливости для семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды", - говорится в заявлении посольства.
США также призвали Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за свою работу на востоке Украины и в Крыму.
- 16 сентября журналисты и правозащитники обратились с заявлением к новоизбранной украинской власти найти и привлечь к ответственности заказчиков убийств журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета.
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