США напомнили украинской власти о делах Гонгадзе и Шеремета

2 ноября, 2019, 15:30

Посольство США призвало украинскую власть расследовать дела об убийствах журналистов Георгия Гонгадзе и Павла Шеремета

Об этом посольство США в Украине сообщило в Международном дне прекращения безнаказанности за преступления против журналистов в facebook.

"В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов мы вместе с украинским народом призываем к справедливости для семей Георгия Гонгадзе, Павла Шеремета и других журналистов, которые трагически потеряли жизнь, смело ища правды", - говорится в заявлении посольства.

США также призвали Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно освободить украинских журналистов, несправедливо задержанных за свою работу на востоке Украины и в Крыму.