Сектор Газа выпустил 10 ракет по Израилю. В ответ - ВВС Цагаль атаковали базы палестинцев

2 ноября, 2019, 07:56

На улицах Сдерота после палестинского артобстрела фото: police.gov.il

Вечером в пятницу, 1 ноября 2019 года, палестинские силы нанесли массированные ракетные обстрелы по израильским поселениям в районе Сдерота и Ашкелона. После этого, уже ночью, Армия обороны Израиля (ЦАГАЛ) подняла в воздух свои самолеты

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на 9 канал (Израиль).

В Сдероте и в поселках, граничащих с сектором Газа, сработала система оповещения о ракетных обстрелах - "Цева адом".

В районах Сдерота и Ашкелона для перехвата выпущенных из сектора Газа ракет было задействованы комплексы ПРО "Железный купол".

По сообщению пресс-службы Цагаль, по израильской территории выпущено не менее 10 ракет, восемь из которых перехвачено "Железным куполом".

Примерно в 21:45 поступило сообщение о прямое попадание ракеты в жилой дом в Сдероте. Этот момент был зафиксирован уличной камерой наружного наблюдения.

Никто из жителей не пострадал, взрывом повредило несколько припаркованных поблизости автомобилей.

После этого, по приказу Генштаба, израильские самолеты атаковали объекты военной инфраструктуры организации ХАМАС на севере, юге и в центральной части сектора Газа.

По сообщению палестинской информационного агентства "Маан", удары были нанесены по 13 позициям ХАМАСа, среди которых база террористов на юго-западе Газы, морская база, расположенная в том же районе, несколько объектов военной инфраструктуры на севере сектора, а также в районах Дейр эль-Балах, Нусейрат, Хан-Юнис и сельскохозяйственной фермы Аль-Ментар к востоку от Газы.

Агентство отмечает, что во время израильских авианалетов "силы сопротивления" открывали по ним огонь из ПЗРК.

Вследствие ночной массированной атаки на объекты террористической инфраструктуры в секторе Газа, по данным местных медиков погиб один и ранены два человека. Погибшим оказался 27-летний Ахмед Мухаммед аш-Шахри с Хан-Юнис.