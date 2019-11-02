 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРПЦ разорвала отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ

РПЦ разорвала отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ


фото: bbc
Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви из-за признания ею Православной церкви Украины

Об этом заявил пресс-секретарь РПЦ митрополит Иларион, сообщает "Интерфакс".

"Это означает, что, когда патриарх Кирилл будет совершать богослужения, он не будет упоминать Афинского архиепископа, как он уже не упоминает Константинопольского патриарха", - сказал Илларион.

Вместе с тем он заверил, что это не означает, что РПЦ прекратит общение со всей Греческой церковью.

"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", - заверил Иларион.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 ноября, 2019 суббота

больше новостей

2 ноября, 2019 суббота

1 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать