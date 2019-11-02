РПЦ разорвала отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ
2 ноября, 2019, 21:57
Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви из-за признания ею Православной церкви Украины
Об этом заявил пресс-секретарь РПЦ митрополит Иларион, сообщает "Интерфакс".
"Это означает, что, когда патриарх Кирилл будет совершать богослужения, он не будет упоминать Афинского архиепископа, как он уже не упоминает Константинопольского патриарха", - сказал Илларион.
Вместе с тем он заверил, что это не означает, что РПЦ прекратит общение со всей Греческой церковью.
"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", - заверил Иларион.
- Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
- Митрополит Епифаний поблагодарил Православную церковь Эллады за признание автокефалии Православной церкви Украины.
- Вселенский патриарх Варфоломей поздравил Православную церковь Украины с признанием ее автокефалии в Грецию.
- В свою очередь, Русская православная церковь решила разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви в случае признания Православной церкви Украины.
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