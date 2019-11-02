РПЦ разорвала отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ

2 ноября, 2019, 21:57

Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с главой Элладской церкви из-за признания ею Православной церкви Украины

Об этом заявил пресс-секретарь РПЦ митрополит Иларион, сообщает "Интерфакс".

"Это означает, что, когда патриарх Кирилл будет совершать богослужения, он не будет упоминать Афинского архиепископа, как он уже не упоминает Константинопольского патриарха", - сказал Илларион.

Вместе с тем он заверил, что это не означает, что РПЦ прекратит общение со всей Греческой церковью.

"Мы по-прежнему будем сохранять общение со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть", - заверил Иларион.