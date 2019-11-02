"Надо жестко наказывать". В Виннице водитель BMW не пропустил пешехода на "зебре", а затем его еще и избил

2 ноября, 2019, 09:14

28 октября в Виннице произошел инцидент, во время которого водитель, нарушивший правила дорожного движения, нанес несколько ударов пешеходу. Правоохранители просят потерпевшего обратиться в отделение полиции с соответствующим заявлением

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на винницкий портал Vежа .

Винницкий отдел полиции расследует уголовное производство, открытое по части 1 статьи 296 УК Украины (хулиганство).

Правонарушение было зафиксировано видеокамерами Ситуационного центра города. В частности, на видео видно, как водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения и не пропустил двух пешеходов - парня и девушку - на "зебре". Возмущенный парень ударил авто рукой, но водитель решил отомстить.

Грубо нарушая ПДД, развернулся посреди дороги и припарковал авто в запрещенном месте. Затем водитель погнался за пешеходом и нанес ему несколько ударов. В конце концов нападающий сел в машину и снова, демонстративно, прямо по пешеходному переходу, на котором в тот момент находились люди, совершил разворот и уехал с места происшествия.

Однако, пострадавший от действий водителя до сих пор не обратился с заявлением в полицию.

"Без его заявления будет трудно привлечь к ответственности злоумышленника", - говорят правоохранители и просят потерпевшего обратиться в Винницкий отдел полиции по адресу улица Пирогова, 4.

Следует отметить, что 1 ноября данный инцидент обсуждался на сессии Винницкого городского совета.

На продемонстрированное видео бурно отреагировали в сессионном зале: кто-то из депутатов даже не сдержался и перешел на нецензурную лексику.

Комментируя увиденное, мэр Сергей Моргунов обратился в полицию с требованием немедленно установить личность нападавшего и привлечь его к ответственности

"Это позорная ситуация, такого не должно случаться в Виннице. Нужно установить личность нарушителя и за такое жестко наказывать", - сказал Моргунов.

На это представитель полиции отметил, что установлено и владельца авто и лицо, которое в тот момент находилось за рулем. Однако разглашать сведения о его личности полицейские не могут.