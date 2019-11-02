Прежде чем говорить о любом примирении, нужно остановить агрессора, - глава УГКЦ Святослав

2 ноября, 2019, 11:00

Перестать делать зло, начать говорить правду и вести диалог - это те важные шаги, которые могут привести к примирению на Донбассе. Однако, мы не должны идти на компромисс со злом

Об этом заявил предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав, передает Еспресо.TV .

"Когда речь идет об агрессоре, то есть о том, кто теперь правда нас убивает и отрицает нам право на жизнь и существование, то прежде всего нужно четко себе ответить: мы не можем быть примиренные со злом, с открытым факту агрессии", - отметил он.

При этом глава греко-католиков отметил, что христиане не имеют ответы на все вопросы, "но мы способны вместе их искать"

"Общаясь с Богом, который является истиной, мы можем найти ответы на наши вопросы, которые нас беспокоят", - пояснил глава УГКЦ.

И добавил:

"Когда кто-то говорит о примирении с агрессором в контексте открытой войны, то такого типа поведение мне очень часто напоминает позицию нацистов в Великобритании в начале Второй мировой войны. Тогда для них такого типа примирения де-факто означало капитуляцию Британии перед агрессивной политикой Гитлера. Поэтому , чтобы действительно выстроить правильные парадигмы и координаты нашего поиска, мы должны себе сказать, что с войной, взлом и убийством мы не можем быть примиренные ".

Вместе с тем, по мнению лидера греко-католической церкви, существуют определенные шаги, которые могут помочь дойти до примирения.

"Прежде всего необходимо перестать делать зло для того, чтобы мы могли говорить о любом примирении. Нужно остановить агрессора, остановить того, кто совершает зло. Я считаю, что следующий шаг - поиск диалога и возможности общаться. Примирение возможно лишь в контексте диалога. Еще один шаг, который мы рано или поздно должны сделать, - это сказать правду. Зло должно быть названо злом, а добро - добром. Ведь без того, чтобы сказать правду, справедливого мира никогда не будет. Без правды нет справедливости ", - подчеркнул духовный лидер.