Парламентский комитет по нацбезопасности проведет выездное заседание в Золотом

2 ноября, 2019, 07:36

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во вторник, 5 ноября 2019 года, проведет выездное заседание в Золотом Луганской области

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"У нас во вторник (5 ноября, - ред.) заседание нашего комитета в Золотом", - отметил он.

"Мы берем весь комитет по национальной безопасности и обороне", - подчеркнул политик.