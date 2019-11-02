Парламентский комитет по нацбезопасности проведет выездное заседание в Золотом
2 ноября, 2019, 07:36
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во вторник, 5 ноября 2019 года, проведет выездное заседание в Золотом Луганской области
Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
"У нас во вторник (5 ноября, - ред.) заседание нашего комитета в Золотом", - отметил он.
"Мы берем весь комитет по национальной безопасности и обороне", - подчеркнул политик.
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