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Espreso.tvОбществоНациональный союз журналистов осудил Портнова за давление на СМИ

Национальный союз журналистов осудил Портнова за давление на СМИ


фото: radiosvoboda.org
Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко осудил бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова за давление на СМИ

Об этом Томиленко сообщил в facebook.

"Политику Андрею Портнову может не нравиться работа конкретных журналистов, медиа. Но давить на работников медиа, обнародовать персональные данные, угрожать насилием или цеплять ярлыки возмутительно и недопустимо", - написал Томиленко.

Глава НСЖУ напомнил, что многих представителей предыдущей властной команды, с которой профессионально борется господин Портнов, "травили и "Схемы", и расследователи в целом".

"Журналистами движет общественный интерес. И лучшая реакция политика на этот интерес - открытость", - убежден Томиленко.

  • Напомним, 1 ноября Андрей Портнов обнародовал личные данные члена съемочной группы программы "Схемы" из-за подготовки расследования связей экс-чиновника с новой украинской властью.
  • 2 ноября журналисты программы "Схемы" заявили о новых угрозах в свой адрес со стороны экс-чиновника главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
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