Национальный союз журналистов осудил Портнова за давление на СМИ

2 ноября, 2019, 18:28

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко осудил бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова за давление на СМИ

Об этом Томиленко сообщил в facebook.

"Политику Андрею Портнову может не нравиться работа конкретных журналистов, медиа. Но давить на работников медиа, обнародовать персональные данные, угрожать насилием или цеплять ярлыки возмутительно и недопустимо", - написал Томиленко.

Глава НСЖУ напомнил, что многих представителей предыдущей властной команды, с которой профессионально борется господин Портнов, "травили и "Схемы", и расследователи в целом".

"Журналистами движет общественный интерес. И лучшая реакция политика на этот интерес - открытость", - убежден Томиленко.