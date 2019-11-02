Национальный союз журналистов осудил Портнова за давление на СМИ
2 ноября, 2019, 18:28
Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко осудил бывшего заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова за давление на СМИ
Об этом Томиленко сообщил в facebook.
"Политику Андрею Портнову может не нравиться работа конкретных журналистов, медиа. Но давить на работников медиа, обнародовать персональные данные, угрожать насилием или цеплять ярлыки возмутительно и недопустимо", - написал Томиленко.
Глава НСЖУ напомнил, что многих представителей предыдущей властной команды, с которой профессионально борется господин Портнов, "травили и "Схемы", и расследователи в целом".
"Журналистами движет общественный интерес. И лучшая реакция политика на этот интерес - открытость", - убежден Томиленко.
- Напомним, 1 ноября Андрей Портнов обнародовал личные данные члена съемочной группы программы "Схемы" из-за подготовки расследования связей экс-чиновника с новой украинской властью.
- 2 ноября журналисты программы "Схемы" заявили о новых угрозах в свой адрес со стороны экс-чиновника главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.
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