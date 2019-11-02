МОЗ проиграл суд за право усыновлять детей людям с ВИЧ

2 ноября, 2019, 08:55

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск против Министерства здравоохранения Украины, поданный одесским адвокатом Виталием Матвеевым в интересах своего клиента, инвалида II группы

Коллегия судей под председательством Дмитрия Костенко признал незаконным и недействительным пункт приказа МЗ от 20 августа 2008 года, которым был утвержден перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем, опекуном или попечителем ребенка, передает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net .

Речь идет о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) - именно это заболевание у клиента Матвеева, который таким образом был лишен права усыновить ребенка.

Суд констатировал, что этот пункт противоречит как международным договорам, заключенным Украиной, так и национальным законодательством, в частности законами Украины "О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека, правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ" и "О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине ".

"Государство гарантирует предоставление всем людям, живущим с ВИЧ, и лицам, относящимся к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ, равных с другими гражданами возможностей для реализации их прав, в частности возможности административной и судебной защиты своих прав ... Дискриминация лица на основании наличия у него ВИЧ-инфекции, а также принадлежности человека к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ запрещается. Дискриминацией считается действие или бездействие, которое прямым или косвенным способом создает ограничения, лишает надлежащих прав человека или унижает его человеческое достоинство на основании одного или нескольких признаков, связанных с фактической или возможным наличием у него ВИЧ, или дает основания отнести лицо к группам повышенного риска инфицирования ВИЧ ", - отмечается в постановлении коллегии.

Сейчас Минздрав имеет месяц на обжалование этого решения в порядке апелляции.