Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать украинских пленников в тюрьмах России, - Супрун

2 ноября, 2019, 14:11

Международные гуманитарные организации отказывались посещать украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ в тюрьмах

Об этом 1 ноября 2019 на Львовском форуме заявила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает Еспресо.TV .

"Когда я была исполняющим обязанности министра, то мы писали очень много раз в международные организации: в Красный Крест," Врачи без границ ", Amnesty International. Мы просили, чтобы они посещали наших пленных в российских тюрьмах. Они отказывались. и мне в частном порядке сказали, что они не хотят обидеть россиян, потому что тогда не смогут работать на их территории. Это очень негативное явление. Я бы хотела, чтобы наши иностранные гости понимали, что Красный Крест и "Врачи без границ" отказались посещать наших пленных. Когда в своих государствах будете решать, давать им деньги, подумайте об этом ", - отметила она.

Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" прошел 31 октября-1 ноября в информационно-культурном центре им. Андрея Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.