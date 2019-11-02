Этот день в истории: 25-тысячное московское войско во главе с генералом Меншиковим уничтожило гетманскую столицу Батурин

2 ноября, 2019, 11:19

2 ноября 1708 года - еще одна трагическая дата в истории украинского народа, связанная с российскими оккупантами и захватчиками. Речь идет о Батуринской трагедии или "Резне в Батурине" и городе, который тогда был столицей украинского государства Гетманщина

Об этом напоминает у себя в Facebook кандидат юридических наук, председатель общественной организации "Украинская Украина" Андрей Смелый, передает Еспресо.TV .

"25-тысячное московское войско во главе с генералом Меншиковим убило 15000 украинцев. За один день. Убивали всех: детей, женщин, мужчин. Все вокруг было разграблено, а город сожжен. Не осталось в практически ни одного живого украинца.

Гетманский город пал. Украинское достоинство было растоптано. Сожжены дома и убиты украинцы навсегда остались еще одной зверски "победой" откровенных оккупантов и нелюдей, самоназванных "братьев" и захватчиков ", - рассказал он.