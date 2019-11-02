Другие участки разведения сил на Донбассе не обсуждаются, - Наев

2 ноября, 2019, 08:30

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что ни в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, ни на совещаниях в Генштабе ВСУ пока не идет речь о других участках разведения сил на Донбассе, кроме Станицы Луганской, Золотого и Петровского

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

"Я общался перед эфиром с военным, который участвует в работе Трехсторонней контактной группы, и спрашивал, обсуждались ли вообще в пределах ТКГ другие участки разведения, и получил ответ, что ни разу на всех заседаниях, другие участки разведения не обсуждались. Есть только три этих участка. Дальнейшие действия - не в компетенции военнослужащих ", - подчеркнул Наев.

Заместитель начальника Генштаба сказал, что присутствует на всех служебных совещаниях в Генштабе и "ни разу о таких вещах не слышал".