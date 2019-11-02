2 ноября на фронте: оккупанты 6 раз нарушили режим тишины

2 ноября, 2019, 19:17

2 ноября на Донбассе российские оккупационные войска осуществили шесть обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: возле Новогригорьевки - из минометов калибра 120 мм; неподалеку Талаковки и Водяного - со станковых автоматических гранатометов; возле Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела наших позиций: возле Новозвановки - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; неподалеку Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

В течение данных суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.