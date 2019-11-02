1 ноября на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 10 украинских городов и поселков
Об этом говорится в сводке о положении обстановки в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 2 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.
Российско-террористические войска вели огонь вблизи следующих 10 населенных пунктов:
Старогнатовка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;
Талаковка - из стрелкового оружия;
Новогнатовка - с станковых противотанковых гранатометов;
Водяное, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
Марьинка - с СПГ и стрелкового оружия;
Майорск - с станковых противотанковых гранатометов;
Луганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;
Новолуганское - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
Хутор Вольный - из крупнокалиберных пулеметов;
Троицкое - из автоматических гранатометов.
Как отмечается, вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.
Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
Читайте также
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
Читайте также
-
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"