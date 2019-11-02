1 ноября на фронте: с российской стороны - 13 обстрелов вблизи 10 украинских городов и поселков

2 ноября, 2019, 07:16

В пятницу, 1 ноября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в сводке о положении обстановки в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 утра субботы, 2 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

Российско-террористические войска вели огонь вблизи следующих 10 населенных пунктов:

Старогнатовка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и крупнокалиберных пулеметов;

Талаковка - из стрелкового оружия;

Новогнатовка - с станковых противотанковых гранатометов;

Водяное, что на Приазовье - из стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

Марьинка - с СПГ и стрелкового оружия;

Майорск - с станковых противотанковых гранатометов;

Луганское - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов;

Новолуганское - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

Хутор Вольный - из крупнокалиберных пулеметов;

Троицкое - из автоматических гранатометов.

Как отмечается, вчера, 1 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.