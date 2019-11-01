Звездный футболист вместе с женой крестился в собственной ванной
1 ноября, 2019, 18:12
Известный бразильский футболист Коутиньо вместе с женой Айни крестились в собственной ванной
Об этом футболист сообщил y twitter.
Полузащитник немецкой "Баварии" Коутиньо вместе с женой Айни прошли процедуру крещения в ванной комнате в доме футболиста. Крестил пару пастор Тиаго Брюне, основатель протестантской церкви Casa de Destino. Проводить процедуру крещения помогала его жена Жанин.
"Большое спасибо пастору Тиаго Брюне и Жанин Брюне. Это были два особых дня нашей жизни. Давайте жить по-новому", - написал в обращении футболист.
В нынешнем сезоне Коутинью провел 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
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