Звездный футболист вместе с женой крестился в собственной ванной

1 ноября, 2019, 18:12

Известный бразильский футболист Коутиньо вместе с женой Айни крестились в собственной ванной

Об этом футболист сообщил y twitter.

Полузащитник немецкой "Баварии" Коутиньо вместе с женой Айни прошли процедуру крещения в ванной комнате в доме футболиста. Крестил пару пастор Тиаго Брюне, основатель протестантской церкви Casa de Destino. Проводить процедуру крещения помогала его жена Жанин.

"Большое спасибо пастору Тиаго Брюне и Жанин Брюне. Это были два особых дня нашей жизни. Давайте жить по-новому", - написал в обращении футболист.

В нынешнем сезоне Коутинью провел 12 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.