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Espreso.tvОбществоЗооХэллоуин: слонов, енотов и других зверей угощали праздничными тыквами. ФОТОРЕПОРТАЖ

ЗооХэллоуин: слонов, енотов и других зверей угощали праздничными тыквами. ФОТОРЕПОРТАЖ


фото: Reuters
В столичном зоопарке началось празднование Хэллоуина, которое продлится до 3 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Киевский зоопарк устроил тыквенные каникулы для своих любимцев. В течение недели зубров, бизонов, обезьян, львов, енотов, слонов и других животных угощают праздничными тыквами.

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Порадоваться и полюбоваться угощениями животных можно еще в эту субботу и воскресенье.

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2 ноября:
12:00 - зубры, бизоны
12:30 - медведи
13:00 - дикие свиньи
14:00 - львы

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3 ноября:
12:00 - дикие свиньи
12:30 - медведи
13:00 - тигры
14:00 - слон

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Фото: Reuters

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