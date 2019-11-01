ЗооХэллоуин: слонов, енотов и других зверей угощали праздничными тыквами. ФОТОРЕПОРТАЖ

1 ноября, 2019, 14:44

В столичном зоопарке началось празднование Хэллоуина, которое продлится до 3 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Киевский зоопарк устроил тыквенные каникулы для своих любимцев. В течение недели зубров, бизонов, обезьян, львов, енотов, слонов и других животных угощают праздничными тыквами.

Порадоваться и полюбоваться угощениями животных можно еще в эту субботу и воскресенье.

2 ноября:

12:00 - зубры, бизоны

12:30 - медведи

13:00 - дикие свиньи

14:00 - львы

3 ноября:

12:00 - дикие свиньи

12:30 - медведи

13:00 - тигры

14:00 - слон

Фото: Reuters