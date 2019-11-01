ЗооХэллоуин: слонов, енотов и других зверей угощали праздничными тыквами. ФОТОРЕПОРТАЖ
1 ноября, 2019, 14:44
2 ноября:
3 ноября:
В столичном зоопарке началось празднование Хэллоуина, которое продлится до 3 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Киевский зоопарк устроил тыквенные каникулы для своих любимцев. В течение недели зубров, бизонов, обезьян, львов, енотов, слонов и других животных угощают праздничными тыквами.
Порадоваться и полюбоваться угощениями животных можно еще в эту субботу и воскресенье.
2 ноября:
12:00 - зубры, бизоны
12:30 - медведи
13:00 - дикие свиньи
14:00 - львы
3 ноября:
12:00 - дикие свиньи
12:30 - медведи
13:00 - тигры
14:00 - слон
Фото: Reuters
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