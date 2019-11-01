Житель Николаева хотел переправить в Россию детали военных кораблей
1 ноября, 2019, 22:10
Сотрудники контрразведки и следователи Службы безопасности Украины пресекли попытку незаконной переправки в Россию комплектующих к военным кораблям
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Житель Николаева планировал незаконно переправить детали, которые используются во время ремонта и техобслуживания двигателей на кораблях Военно-морского флота РФ. Нелегальный груз правоохранители изъяли при пересечении государственной границы.
По предварительной оценке специалистов, рыночная стоимость обнаруженного оборудования составляет более полутора миллиона гривен.
Во время обыска по месту жительства организатора сделки обнаружены флэш-накопители, компьютерная техника, содержащая переписку с заказчиками из России. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.
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