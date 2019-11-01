Журналисты "Схем": Портнов обнародовал данные водителя редакции из-за расследования об экс-чиновнике
Об этом сообщает Радио Свобода.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении редакции программы.
В своем телеграмм-канале Андрей Портнов выложил персональные данные водителя съемочной группы: полные паспортные данные и домашний адрес, номера авто, а также данные о слежке по его месту жительства.
"Мы считаем исследование влияния Андрея Портнова и его связей с украинскими властями общественно важной информации, а его особу - публичной. Поэтому редакция не планирует прекращать работу над этой темой из-за давления путем публикации персональных данных членов съемочной группы или из-за давления любым другим образом", - заявляют" Схемы ".
По словам адвоката Веры Крат, в обнародовании данных усматриваются признаки нарушения статьи 171 Уголовного кодекса - воздействие на журналистов с целью препятствования выполнению профессиональных обязанностей - и статьи 182 "Незаконный сбор и распространение персональных данных".
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