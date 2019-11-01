Журналист показал, куда уйдут ВСУ и откуда стреляют оккупанты. Карта

1 ноября, 2019, 12:05

Стрельба вокруг зоны разведения продолжается, случаются прилеты из стрелкового оружия

Об этом написал в Facebook редактор Цензор.нет Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники в ОБСЕ.

Речь идет о тактической обстановке в поселках Катериновка и Золотое-4, которые частично находятся в зоне разведения войск вблизи Золотого.

"Итак, на карте розовым цветом выделен участок разведения войск. Это участок номер 2, в которую попадает большая часть села Екатериновка и небольшая часть поселка Золотое-4. Разведение касается только этой части территории, шириной примерно в 2 километра, все остальные позиции остаются неизменными сохраняется полный огневой контроль с флангов. на участке пунктиром выделена линия расположения передовых подразделений 72-й механизированной бригады, с этой линии две зеленых стрелки в наш тыл - это обозначение отхода наших подразделений на две господствующие высоты, примерно на 400-500 метров назад ", - пояснил Бутусов.

На карте обозначены сплошные синие линии обозначают линии, где ВСУ располагаются сейчас. Они контролируют ключевые тактические высоты, которые позволяют ВСУ контролировать оставленные позиции. Однако военнослужащие Украины остаются в самой Катериновке, там, где пошла пехота.

"Военнослужащие Нацгвардии, сотрудники полиции," скорая помощь "- неотлучно дежурят в поселке. В поселке работает школа, которую посетил президент. Никакие российские банды зайти в поселок не могут. В поселке сохраняется пост добровольцев Нацкорпуса, который своими глазами наблюдает обстановку. На мосту на линии разграничения располагается поставлена украинском машина-кунг, в ней постоянно дежурит патруль СЦКК. Работает регулярно в поселке и наша разведка. У противника нет шансов, чтобы зайти на оставленные позиции ВСУ незамеченным ", - заверил журналист.

Справа от Катериновки - поселок Золотое-4, который формально находится вне зоны разведения и, как видно из карты, в основном занято противником. ВСУ контролируют небольшую часть этого поселка. На этом участке регулярно продолжаются перестрелки.

"В интернете есть видео, как группа" К-2 "с 54-й бригады ведет огонь по огневым точкам россиян в заброшенных домах Золотое-4. Наемники стреляют, провоцируют, наши отвечают, но вперед не идут. Там короткие дистанции, перестрелки иногда идут на дистанции до 100 метров. Именно с этого поселка россияне нарушают перемирие, отсюда иногда стреляют и по Катериновке. Поэтому когда добровольцы сообщали об обстреле - они говорили правду. Стрельба вокруг зоны разведения продолжается, и прилеты из стрелкового оружия случаются, выстрелы слышно ", - отметил Бутусов.

Беспокойство гражданского общества вполне обоснованно, считает журналист, украинские военные также полностью разделяют беспокойство по поводу ухода на любое расстояние любых украинских подразделений и понимают ответственность за жизнь жителей в зоне разведения, при жизни наших бойцов.

"Однако командование 72-й бригады ВСУ полностью контролирует обстановку в зоне разведения войск", - добавил он.