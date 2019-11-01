За прошедшие сутки россияне 15 раз обстреляли украинскую армию, пострадали двое бойцов ООС

1 ноября, 2019, 07:26

В четверг, 31 октября, российские оккупанты на Донбассе 15 раз нарушили режим тишины, применив в том числе запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли позиции ВСУ вблизи Новогригорьевки и Невельского с станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Каменки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды в районе Водяного, что на Приазовье - из вооружения БМП 1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем, у Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты били неподалеку Светлодарска с автоматических гранатометов, дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, возле Новолуганского - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку от Южного - с станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Троицкого - с велик окалиберних пулеметов, около Новотошковское - из минометов калибра 82 мм.

31 октября один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один - боевоге травмирование.

С начала дня 1 ноября российские террористы обстреляли украинские позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Потерь вследствие этого обстрела среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.