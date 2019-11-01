Война изменила отношение к армии в Украине, но политики до сих пор не понимают его сути, - Оксана Сыроид

1 ноября, 2019, 15:57

Со времен обретения Украиной независимости об украинской армии забыли, ее бросили. Это передалось украинским политикам, потому что они либо избегали разговоров об армии, либо пытались спекулировать на этой теме

Об этом говорила сопредседатель Львовского форума по безопасности, лидер партии "Объединение Самопомич" Оксана Сироид во время панельной дискуссии "Военное лидерство в контексте современных угроз".

По ее словам, война несколько изменила эту ситуацию - многие сейчас более активны и политики больше озабочены вопросами армии. "Но, все равно, политики все еще не понимают самой сути армии и что конкретно должна делать армия. Некоторые политики делают вид, что для того, чтобы понять армию нужно иметь какое-то особое элитное и эксклюзивное понимание, а поскольку мы не относимся к рядам Вооруженных Сил - мы не можем иметь этого понимания. Но это неправильное мышление. Политики и военные должны общаться, чтобы формировать взаимное доверие, чтобы политики с одной стороны понимали проблемы армии, а с другой - военные должны научиться отстаивать задачи, интересы и потребности армии перед политиками", - отметила Оксана Сыроид.

Подполковник британской армии (в отставке) Глен Грант отметил, что в Украине должны произойти изменения в процессе подготовки военных, поскольку советская парадигма, советский способ работы не позволяет молодым офицерам развиваться. "Весь образовательный процесс должен измениться Нам нужна новая парадигма лидерства, новые подходы к обучению", - отметил он.

Сопредседатель Львовского форума по безопасности генерал-лейтенант Вооруженных сил США (в отставке) Бен Ходжес при обсуждении проблемы лидерства отметил, что "советская система культивировала не доверие, а нечто совсем другое - избежание ошибок, избежание неудач". Глен Грант считает, что нужно изменить систему образовательного процесса, который должен дать генерировать доверие и позволить людям ошибаться. По его словам, нужны новые подходы к обучению новых офицеров, другие подходы к тому, каким лидером должен быть офицер.

Львовский форум по на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" завершил сегодня работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

Модераторами нынешнего форума были сопредседатели Львовского форума по безопасности Оксана Сыроид, лидер партии "Объединение" Самопомич", и Бен Ходжес, генерал в отставке, экс-командующий ВС США в Европе.

В рамках Львовского форума по участники обсудили восемь тем:

- История: изучили ли мы ее уроки?

- Понимание и отрицание угроз

- Морская стратегия в Балто-Черноморском регионе: обеспечение безопасности через систему международного права

- Ответ на угрозу: военное измерение

- Будущее Балто-Черноморского региона глазами молодежи

- Украинские военнопленные: без статуса, но с надеждой вернуться домой

- Медиа как критическая инфраструктура

- Критическая инфраструктура: стабильность или опасность?

В форуме приняли участие более 200 экспертов и чиновников из более чем из 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Эксперты обсуждали, как защитить критическую инфраструктуру - информационный и киберпространство, важные объекты жизнеобеспечения, экономику и политическую систему от агрессивных действий России направленных против Украины и Запада. В фокусе дискуссий также были - формула Штайнмайера, особый статус Донбасса, российские вызовы для Балто-Черноморского региона.