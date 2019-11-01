Владельцы устаревших iPhone и iPad с ноября могут остаться без интернета, GPS и почты
Об этом говорится на странице поддержки Apple, передает itc.ua .
Это связано с проблемой подсчета дат GPS, которая начала проявляться на устройствах с апреля этого года. Спутники GPS передают свои данные в 10-битном формате. Еженедельно это число меняется. Таким образом, каждые 1024 недели - примерно раз в 19,7 года - часы сбрасывается.
Большинство современных устройств имеют встроенное решение для нормальной работы при таких случаев, поэтому пользователям не нужно ни о чем беспокоиться. Но некоторые устройства, такие как iPhone 5, требуют обновления программного обеспечения, чтобы добавить необходимые механизмы борьбы с проблемой подсчета дат GPS.
Отмечается, что если не установить обновление iOS 10.3.4, то данная проблема затронет не только навигацию в смартфоне. Многие другие функции мобильного устройства, такие как App Store, iCloud, электронная почта и просмотр веб-страниц, также зависят от способности устройства точно правильное обрабатывать время и местоположение. Вот почему так важно получить это обновление для iPhone 5.
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