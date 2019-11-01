Владельцы устаревших iPhone и iPad с ноября могут остаться без интернета, GPS и почты

1 ноября, 2019, 11:55

Пользователям, которые все еще продолжают пользоваться смартфонами iPhone 5 и iPad четвертого поколения, с 3 ноября рискуют столкнуться с проблемами в работе GPS, веб-серфинга и электронной почты

Об этом говорится на странице поддержки Apple, передает itc.ua .

Это связано с проблемой подсчета дат GPS, которая начала проявляться на устройствах с апреля этого года. Спутники GPS передают свои данные в 10-битном формате. Еженедельно это число меняется. Таким образом, каждые 1024 недели - примерно раз в 19,7 года - часы сбрасывается.

Большинство современных устройств имеют встроенное решение для нормальной работы при таких случаев, поэтому пользователям не нужно ни о чем беспокоиться. Но некоторые устройства, такие как iPhone 5, требуют обновления программного обеспечения, чтобы добавить необходимые механизмы борьбы с проблемой подсчета дат GPS.

Отмечается, что если не установить обновление iOS 10.3.4, то данная проблема затронет не только навигацию в смартфоне. Многие другие функции мобильного устройства, такие как App Store, iCloud, электронная почта и просмотр веб-страниц, также зависят от способности устройства точно правильное обрабатывать время и местоположение. Вот почему так важно получить это обновление для iPhone 5.