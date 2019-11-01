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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС задержали турка, который вербовал девушек для проституции в ЕС

В зоне ООС задержали турка, который вербовал девушек для проституции в ЕС

В районе проведения ООС пограничники задержали гражданина Турции, который вербовал женщин для оказания интимных услуг за рубежом

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

На одном из блокпостов на выезде из Мариуполя задержали турецкого гражданина с двумя гражданками Украины, которых он собирался вывезти с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах ЕС.

45-летний гражданин Турции осуществлял вербовку гражданок Украины. Мужчина находил девушек и женщин, которые находились в сложном материальном положении, и через социальные сети методом убеждений втягивал их в секс-индустрию.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека).

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