В Украине на 10% сократилось производство хлеба
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНИАН .
Согласно сообщению, в сентябре этого года в Украине было произведено 70,1 тыс. тонн хлеба, на 11,6% меньше, чем в сентябре прошлого года.
Лидерами по производству хлеба в Украине в январе-сентябре стали Днепропетровская область с объемом производства 82,9 тыс. тонн, Киевская - 70 тыс. тонн, Харьковская - 48,9 тыс. тонн.
Объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки за январь-сентябрь 2019 составил 1 млн 167 тыс. тонн, что на 3,1% меньше показателя прошлого года.
При этом, в сентябре объем производства муки составил 141,1 тыс. тонн, что на 8,5% превышает показатель сентября прошлого года. Больше муки за отчетный период произвели в Винницкой области - 179,5 тыс. тонн. На втором месте Харьковская область - 145 тыс. тонн, на третьем - Киевская (111,4 тыс. тонн).
Читайте также
-
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение
-
28 октября, 2019 Виталий Портников: Капитуляция - это не кино
Читайте также
-
24 октября, 2019 Виталий Портников: "Полиграф" - диагноз "турборежима"
-
24 октября, 2019 Эко-авторитаризм как новая модель управления миром
-
23 октября, 2019 Война за примирение