В Украине на 10% сократилось производство хлеба

1 ноября, 2019, 12:12

Производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе-сентябре 2019 составил 645,5 тыс. тонн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 года

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНИАН .

Согласно сообщению, в сентябре этого года в Украине было произведено 70,1 тыс. тонн хлеба, на 11,6% меньше, чем в сентябре прошлого года.

Лидерами по производству хлеба в Украине в январе-сентябре стали Днепропетровская область с объемом производства 82,9 тыс. тонн, Киевская - 70 тыс. тонн, Харьковская - 48,9 тыс. тонн.

Объем производства пшеничной и пшенично-ржаной муки за январь-сентябрь 2019 составил 1 млн 167 тыс. тонн, что на 3,1% меньше показателя прошлого года.

При этом, в сентябре объем производства муки составил 141,1 тыс. тонн, что на 8,5% превышает показатель сентября прошлого года. Больше муки за отчетный период произвели в Винницкой области - 179,5 тыс. тонн. На втором месте Харьковская область - 145 тыс. тонн, на третьем - Киевская (111,4 тыс. тонн).