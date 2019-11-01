В Одессе вместо мемориала Жукова установят доску памяти о погибших на Донбассе
Об этом сообщила пресс-офицер военкомата, из здания которого "сняли" Жукова, Анастасия Ильияш, передает Радио Свобода.
"На этом месте до 6 декабря планируется установка мемориальной доски в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области. Таких у нас более 100 человек", - отметила Ильяш.
Отмечается, что проект доски уже есть, пока его согласовывают.
По ее словам, ОГА уже в третий раз подавала распоряжение о демонтаже барельефа - раньше это требовали в 2016 и 2017 годах.
В 2016 году проспект Жукова переименовали в проспект Небесной Сотни.
Напомним, демонтаж памятного знака не понравился двум депутатам от "Слуги народа" Алексею Леонову и Артему Дмитруку: говорили об "Оскорбленных чувствах" и "культурном наследии".
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