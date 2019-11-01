В наземном транспорте Киева можно будет платить карточкой

1 ноября, 2019, 14:55

В наземном транспорте Киева введут оплату проезда банковской картой или через мобильные приложения Apple Pay и Google Pay

Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.

"Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным. Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное, что безналичная оплата - это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты ", - пояснил он.

Возможность оплачивать проезд карточкой или смартфоном в наземном транспорте появится до конца ноября.

В КГГА также планируют запустить функцию, которая позволит оплатить одной картой за нескольких пассажиров.