В наземном транспорте Киева можно будет платить карточкой
1 ноября, 2019, 14:55
В наземном транспорте Киева введут оплату проезда банковской картой или через мобильные приложения Apple Pay и Google Pay
Об этом сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий Юрий Назаров.
"Мы делаем оборот средств в сфере пассажирских перевозок более прозрачным. Кроме того, это еще один шаг в развитии cashless-направления в Киеве. А самое главное, что безналичная оплата - это удобный и безопасный для пассажиров способ оплаты ", - пояснил он.
Возможность оплачивать проезд карточкой или смартфоном в наземном транспорте появится до конца ноября.
В КГГА также планируют запустить функцию, которая позволит оплатить одной картой за нескольких пассажиров.
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