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Espreso.tvСпортВ матче "Динамо" - "Шахтер" был установлен позорный антирекорд

В матче "Динамо" - "Шахтер" был установлен позорный антирекорд


фото: shakhtar.com
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко стал первым футболистом в истории украинского классико, которого удаляли с футбольного поля трижды

Об этом сообщает sport.ua.

В главном противостоянии украинского футбола, в рамках 1/8 финала Кубка Украины, "Динамо -" Шахтер "(2: 1) установлен позорный антирекорд.

Опорный полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко был удален с поля на 94-й минуте поединка. Красная карточка стала для футболиста третьей в матчах против "Динамо", что является абсолютным антирекордом в истории украинского классико.

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