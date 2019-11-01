В матче "Динамо" - "Шахтер" был установлен позорный антирекорд
1 ноября, 2019, 11:40
Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко стал первым футболистом в истории украинского классико, которого удаляли с футбольного поля трижды
Об этом сообщает sport.ua.
В главном противостоянии украинского футбола, в рамках 1/8 финала Кубка Украины, "Динамо -" Шахтер "(2: 1) установлен позорный антирекорд.
Опорный полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко был удален с поля на 94-й минуте поединка. Красная карточка стала для футболиста третьей в матчах против "Динамо", что является абсолютным антирекордом в истории украинского классико.
- 31 октября полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко жестко раскритиковал действия арбитра в матче с "Динамо" в Кубке Украины.
- Напомним, 30 октября в 1/8 финала Кубка Украины между "Динамо" и "Шахтером" сильнее оказались киевляне, которые переиграли дончан со счетом 2: 1 .
- В другом матче 1/8 финала Кубка Украины "Александрия" обыграла "Зарю" в серии пенальти .
- Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко назвал победный матч 1/8 Кубка Украины против "Шахтера" достойным финала.
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