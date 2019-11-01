В Киеве полностью открыли движение по мосту через Русановский пролив

1 ноября, 2019, 14:24

1 ноября полностью открыли движение автотранспорта отремонтированным метро мостом через Русановский пролив

Об этом киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале

"Сегодня, 1 ноября, мы, как и планировали, полностью открыли движение автотранспорта отремонтированным метро мостом через Русановский пролив. На мосту вложили финальный слой асфальта. Современное покрытие, по словам строителей, послужит не менее 10 лет. Также обновили пешеходные тротуары с обеих сторон моста. В течение двух дней специалисты завершат устанавливать отдельные металлоконструкции ограждения ", - рассказал Кличко.

По его словам, во время ремонта заменили также и внутренние металлические конструкции объекта, на мосту поставили новые внутренние ванты, потому что старые, из-за попадания влаги, почти сгнили.

"Также капитально отремонтировали нижнюю часть моста - усилили опоры и осуществили гидроизоляцию всей конструкции. ... При этом мы не перекрывали движение по мосту полностью", - заверил киевский городской голова.