В Крыму "суд" арестовал жителя Закарпатья
1 ноября, 2019, 15:11
Подконтрольный РФ суд в аннексированном Крыму арестовал жителя Закарпатской области
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ФСБ.
Российские силовики заявляют, что 34-летний мужчина пытался попасть в Крым через пункт пропуска "Армянск" на севере Крыма, несмотря на запрет на въезд в Россию до сентября 2020 года.
О причине запрета ФСБшники не сообщают.
В то же время силовики утверждают, что мужчина обратился к Государственной миграционной службы Украины, изменил свои персональные данные и оформил новый паспорт.
Отметим, что украинская власть не комментировала информацию об аресте жителя Закарпатской области в Крыму.
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