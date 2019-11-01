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Espreso.tvОбществоВ Крыму "суд" арестовал жителя Закарпатья

В Крыму "суд" арестовал жителя Закарпатья

Подконтрольный РФ суд в аннексированном Крыму арестовал жителя Закарпатской области

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на ФСБ.

Российские силовики заявляют, что 34-летний мужчина пытался попасть в Крым через пункт пропуска "Армянск" на севере Крыма, несмотря на запрет на въезд в Россию до сентября 2020 года.

О причине запрета ФСБшники не сообщают.

В то же время силовики утверждают, что мужчина обратился к Государственной миграционной службы Украины, изменил свои персональные данные и оформил новый паспорт.

Отметим, что украинская власть не комментировала информацию об аресте жителя Закарпатской области в Крыму.

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